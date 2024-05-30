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Spor

Fırtına'da revizyon zamanı

Sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi vizesi alan Trabzonspor, yeni transferlerden çok mevcut kadroyu azaltmanın planlarını yapıyor. Kiralıktan dönecek oyuncularla birlikte daha da şişecek olan kadrodan gönderilecek isimlerin bir iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:27 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Abdullah Avcı yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
Abdullah Avcı yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor'da gidecek ve kalacak oyuncular konusunda çalışmalar sürdürülürken, yeni sezon öncesinde kadronun genişleyecek olması sıkıntıya neden oluyor. Bordo-mavili takımda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncuların ayrılıkları, 30 Haziran itibarıyla resmi olarak gerçekleşecek. Özellikle 12'ye düşecek olan kontenjan nedeniyle yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Trabzonspor, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



Avcı'nın raporu bekleniyor

Kiralık olarak çeşitli takımlarda forma giyen Maxi Gomez, Muntasır Lahtimi, Tonio Teklic, Dimitris Kourbelis, Serkan Asan, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Hakan Ali Kemal Yazıcı eşil, Süleyman Cebeci, Emirhan Zaman, Veysel Sönmezsoy, Ali Alperen Çelik, Hakan Aydın, Emir Uzun, Kadir Bakırtaş ve Behlül Aydın'dan hangileri yeni sezon kadrosunda yer alacağı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapor ile netleşecek.




Kamp planı yapılacak

Trabzonspor'da bu futbolcular, performanslarına göre kampa davet edilecek. Maxi Gomez ve Lahtimi ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Genç futbolcularla ilgili de geçmiş performansları değerlendirilecek. Şu ana kadar sözleşmesi biten oyunculardan sadece Pepe ile yollar ayrıldı. Bir iki hafta içerisinde birçok futbolcuyla daha vedalaşılacak.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
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