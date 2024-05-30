Fırtına'da revizyon zamanı

Trabzonspor'da gidecek ve kalacak oyuncular konusunda çalışmalar sürdürülürken, yeni sezon öncesinde kadronun genişleyecek olması sıkıntıya neden oluyor. Bordo-mavili takımda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncuların ayrılıkları, 30 Haziran itibarıyla resmi olarak gerçekleşecek. Özellikle 12'ye düşecek olan kontenjan nedeniyle yabancı sayısını azaltmak zorunda olan Trabzonspor, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Trabzonspor'da bu futbolcular, performanslarına göre kampa davet edilecek. Maxi Gomez ve Lahtimi ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. Genç futbolcularla ilgili de geçmiş performansları değerlendirilecek. Şu ana kadar sözleşmesi biten oyunculardan sadece Pepe ile yollar ayrıldı. Bir iki hafta içerisinde birçok futbolcuyla daha vedalaşılacak.