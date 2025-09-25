Fırtına’nın dinamosu Eskihellaç

Trabzonspor’un başarılı sol beki Mustafa Eskihellaç, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada ortaya koyduğu istatistiklerle geçen sezonun devre arasından itibaren sergilediği performansı şimdiden yakalamaya başladı. Eskihellaç, 6 maçta sahada 526 dakika süre alırken, tamamında 11’de başladı. 6 maçta 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, pas isabet oranı ve dripling başarı yüzdesinde geçen sezona göre yükseliş gösterdi.

Hücumda geçen sezon olduğu gibi yine sorumluluk almaya devam eden başarılı futbolcu, savunmaya çabuk dönüşleriyle de dikkat çekti. Kanat bindirmeleri ve sürati ile öne çıkan Eskihellaç, hücuma da dinamizm kattı.