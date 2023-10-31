Fırtına'nın sorunu mental yorgunluk

Sezonun 10. haftasında önceki gün deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın geçiş dönemi yaşadığını belirterek, bu durumun kolay olmadığına dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, karışık oyun planından organizasyon planına geçişin zihinsel yorgunluklara neden olabileceğini belirterek, "Eksiklerimiz var. Teknik adam olarak ara sıra bazı şeyleri de sorgulayabiliyorsun. Karışık oyundan organizasyonlara geçmek kolay değil. Buna uyum sağlamaya çalışan bir grup var ama bu çok fazla tekrar gerektiren bir durum. Şu an itibarıyla bu durum yavaş ilerliyor" şeklinde konuştu.