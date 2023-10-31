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Spor

Fırtına'nın sorunu mental yorgunluk

Fatih Karagümrük maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, değişimin sıkıntılarının yaşandığını söyledi.

Ali Kemal Yazıcı
11:26 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 11:27 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

Bordo-mavililer Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacak.

Sezonun 10. haftasında önceki gün deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın geçiş dönemi yaşadığını belirterek, bu durumun kolay olmadığına dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, karışık oyun planından organizasyon planına geçişin zihinsel yorgunluklara neden olabileceğini belirterek, "Eksiklerimiz var. Teknik adam olarak ara sıra bazı şeyleri de sorgulayabiliyorsun. Karışık oyundan organizasyonlara geçmek kolay değil. Buna uyum sağlamaya çalışan bir grup var ama bu çok fazla tekrar gerektiren bir durum. Şu an itibarıyla bu durum yavaş ilerliyor" şeklinde konuştu.


"Takım olarak zamana ihtiyacımız var"

Teknik direktör Abdullah Avcı, sezon başından itibaren 8 haftalık lig periyodunda edinilmiş alışkanlıkların olduğunu ve bunların değişmesinin zaman alacağına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor tarihinde 8 haftanın 4'ünde yenilgi alışılmış bir durum değil. Biraz daha denge kurup daha iyi hale gelmek, oyun ve futbolcu grubuyla beraber oluyor. Öncelikle takım savunmasını oluşturup, oyun formasyonunu sağlıklı bir şekilde uygulayabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Bunun için pratik çalışmalardan çok ders niteliğinde pratik çalışmalara ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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