Floor Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı Samsun'da başladı

14:0718/11/2025, Salı
Floor curling, geleneksel buz curling sporunun, tekerlekli özel taşlarla buz pisti yerine düz bir zemin üzerinde oynanan, her yaştan ve fiziksel kapasiteden bireye uygun, erişilebilir bir varyasyonudur.
Türkiye Curling Federasyonu'nun düzenlediği Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 28 ilden 350 sporcu ve 54 kulübün katılımıyla Samsun'da rekor bir başlangıç yaptı. Federasyon Başkanı Kenan Şebin, Türkiye'nin floor curling'de dünyanın en iyisi ve en fazla lisanslı sporcuya sahip ülkesi olduğunu belirterek, bu büyük organizasyonla bir tarih yazıldığını kaydetti. Turnuva, sporun kulüpler düzeyinde yaygınlaşması açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki yükselişini gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Curling Federasyonu'nun himayesinde gerçekleştirilen Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde start alan dev organizasyon, 28 farklı şehirden gelen 54 kulübü temsilen toplam 350 sporcuyu bir araya getirdi. Beş gün sürecek olan bu büyük turnuvanın ilk gününde, heyecanlı eleme atışları başarıyla tamamlandı.


Türkiye, floor curling'de lider konumda


Şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Samsun'da gerçekleşen bu etkinliğin bir "tarih" yazdığını vurguladı. Buz üzerinde oynanan geleneksel curling sporunun Türkiye'ye 2010 Üniversite Oyunları ile girdiğini hatırlatan Şebin, geçmişi sadece 7-8 yıla dayanan floor curling branşında ise Türkiye'nin dünya istatistiklerinin zirvesinde yer aldığını açıkladı. Başkan Şebin, ülkenin bu branştaki yaygınlaşma başarısını detaylandırarak, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde sadece okullarda 16 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Yaygınlaşma sadece okullarla sınırlı kalmamalı. Kulüpler arasında da yaygınlaşması gerektiği inancıyla, tarihte ilk kez bu büyüklükte bir organizasyonu Samsun'da hayata geçiriyoruz," dedi.


Başkan Şebin, Türkiye'nin floor curling başarısının sadece ülke sınırları içinde kalmadığını belirtti. Türkiye Curling Federasyonu'nun Dünya Curling Federasyonu (WCF) ile iş birliği yaparak dünyaya örnek teşkil ettiğini kaydetti. Açıklamasında, "Dünyanın en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip ülkesiyiz. Türkiye olarak Dünya Curling Federasyonu'na öncülük ediyoruz," ifadelerini kullandı.

