Floor Curling Türkiye Şampiyonası heyecanı Samsun'da başladı

Türkiye'nin uluslararası spor arenasındaki yükselişini gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Curling Federasyonu'nun himayesinde gerçekleştirilen Floor Curling Türkiye Şampiyonası, Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden Samsun'da başladı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde start alan dev organizasyon, 28 farklı şehirden gelen 54 kulübü temsilen toplam 350 sporcuyu bir araya getirdi. Beş gün sürecek olan bu büyük turnuvanın ilk gününde, heyecanlı eleme atışları başarıyla tamamlandı.

Şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Samsun'da gerçekleşen bu etkinliğin bir "tarih" yazdığını vurguladı. Buz üzerinde oynanan geleneksel curling sporunun Türkiye'ye 2010 Üniversite Oyunları ile girdiğini hatırlatan Şebin, geçmişi sadece 7-8 yıla dayanan floor curling branşında ise Türkiye'nin dünya istatistiklerinin zirvesinde yer aldığını açıkladı. Başkan Şebin, ülkenin bu branştaki yaygınlaşma başarısını detaylandırarak, "2024-2025 eğitim öğretim döneminde sadece okullarda 16 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Yaygınlaşma sadece okullarla sınırlı kalmamalı. Kulüpler arasında da yaygınlaşması gerektiği inancıyla, tarihte ilk kez bu büyüklükte bir organizasyonu Samsun'da hayata geçiriyoruz," dedi.