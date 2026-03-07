Yeni Şafak
Formula 1 Avustralya Grand Prix'inde pole pozisyonu belli oldu

11:327/03/2026, Cumartesi
AA
Yarış, yarın TSİ 07.00'de koşulacak.
Yarış, yarın TSİ 07.00'de koşulacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.


Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.


