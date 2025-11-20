Formula 1 sezonunun ABD'deki yeni durağı: Las Vegas

Formula 1 Dünya Şampiyonası, sezonun 22. randevusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin cazibe merkezi Las Vegas'a taşınıyor. Şampiyonanın en merakla beklenen organizasyonlarından biri olan bu yarış, Nevada eyaletinin kalbinde yer alan 6.2 kilometrelik eşsiz Las Vegas Strip Pisti'nde düzenlenecek. Bu Grand Prix, halihazırda ABD'de düzenlenen Miami ve Austin yarışlarına ek olarak Formula 1'in Kuzey Amerika pazarındaki etkisini ve büyüme stratejisini pekiştiren stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Las Vegas yarışı, F1 takvimindeki diğer birçok yarıştan farklı olarak meşhur Las Vegas Bulvarı'nda (Strip) gerçekleşecek ve gece saatlerinde start alacak. Gece yarışları, küresel izleyici kitlesi için görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda Formula 1'in erişimini Asya ve Avrupa saat dilimlerine yayma konusunda kritik bir rol oynuyor. Bu yarış, sadece sportif bir rekabet olmanın ötesinde, F1’in global markalaşma yolculuğunda attığı en büyük finansal adımlardan biri olarak görülüyor. Organizasyon, şehrin turizm ve ekonomik dinamiklerine büyük katkı sağlaması beklenen milyar dolarlık bir yatırımı temsil ediyor. Bu tür büyük etkinlikler, ev sahibi ülkelerin ve şehirlerin uluslararası alanda tanıtımına ve ekonomik büyümesine doğrudan etki ediyor.