Büyük Britanyalı pilot Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Finişin hemen ardından takım telsizine bağlanan Norris’in gözyaşlarını tutamadığı duyuldu. Genç pilot, “Hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkürler. Anne, seni çok seviyorum” sözleriyle yaşadığı büyük mutluluğu paylaştı.