Forumla 1'de şampiyon belli oldu

7/12/2025, Pazar
Lando Norris ve aracı
Büyük Britanyalı pilot Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonu zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Formula 1 sezonunun finali Abu Dabi’de sonuçlanırken, yarışı üçüncü sırada bitiren Lando Norris kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. 26 yaşındaki pilot, finiş çizgisini geçtikten sonra duygularına hakim olamadı.



McLaren pilotu Lando Norris, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansı Abu Dabi’de taçlandırdı. Yarışı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen aldığı puanlar, onun ilk kez dünya şampiyonu olmasına yetti.


Finişin hemen ardından takım telsizine bağlanan Norris’in gözyaşlarını tutamadığı duyuldu. Genç pilot, “Hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkürler. Anne, seni çok seviyorum” sözleriyle yaşadığı büyük mutluluğu paylaştı.








