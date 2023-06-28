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Spor

Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu

Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli gibi. Francesco Farioli yeni sezonda Ligue 1'de boy gösterecek.

21:50 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Francesco Farioli, sezon ortasında Alanyaspor'dan ayrılmıştı

Francesco Farioli, sezon ortasında Alanyaspor'dan ayrılmıştı

Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Francesco Farioli, aynı yılın son gününde Alanyaspor'a imza atmıştı.


27 Şubat 2023 tarihinde Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'nin adı birçok takımla anılmıştı.


Francesco Farioli son olarak Sampdoria'ya yazılsa da İtalyan ekibi göreve Andrea Pirlo'nun getirildiğini duyurmuştu.

Fransız basını yazdı

Öte yandan Le Parisien'in haberine göre Francesco Farioli'nin yeni takımı Nice oluyor.


Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Francesco Farioli ile anlaşmaya yakın olduğu haber detayında yer aldı.


İtalyan teknik adam son olarak çalıştırdığı Alanyaspor ile 47 maçta 21 galibiyet, 16 yenilgi ve 10 beraberlik elde ederek maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.



#Francesco Farioli
#Nice
#Fransa Lig 1
2 saat önce
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