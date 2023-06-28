Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu

Francesco Farioli, sezon ortasında Alanyaspor'dan ayrılmıştı
Teknik direktörlük kariyerine 2021 yılında Fatih Karagümrük'te başlayan Francesco Farioli, aynı yılın son gününde Alanyaspor'a imza atmıştı.
27 Şubat 2023 tarihinde Alanyaspor'dan ayrılan Francesco Farioli'nin adı birçok takımla anılmıştı.
Francesco Farioli son olarak Sampdoria'ya yazılsa da İtalyan ekibi göreve Andrea Pirlo'nun getirildiğini duyurmuştu.
Fransız basını yazdı
Öte yandan Le Parisien'in haberine göre Francesco Farioli'nin yeni takımı Nice oluyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in Francesco Farioli ile anlaşmaya yakın olduğu haber detayında yer aldı.
İtalyan teknik adam son olarak çalıştırdığı Alanyaspor ile 47 maçta 21 galibiyet, 16 yenilgi ve 10 beraberlik elde ederek maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.