Fransa'da Wahbi Khazri'den mükemmel gol: Yılın golüne aday

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında küme düşme potasına olan iki ekip Metz ile Saint-Etienne karı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 9. dakikada Farid Boulaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 16. dakikasında Wahbi Khazri, yılın golüne aday olacak bir golle takımına eşitliği getirdi. 68 metre uzaklıktan fileleri havalandıran oyuncunun golü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
- Ayrıca bu gol, 2006/07 sezonundan bu yana Ligue1’de en uzak mesafeden atılan gol olarak tarihe geçti.
Wahbi Khazri'nin attığı gol;
🤩 Khazri, yılın golüne aday... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/y5qmzNnbFK
🤩 Khazri, yılın golüne aday... #Ligue1UberEats pic.twitter.com/y5qmzNnbFK— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 30, 2021