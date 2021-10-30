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Fransa'da Wahbi Khazri'den mükemmel gol: Yılın golüne aday

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Metz sahasında Saint-Etienne'i konuk etti. Karşılaşmanın 16. dakikasında deplasman ekibinden Wahbi Khrazri attığı muhteşem golle, takımına eşitliği sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fransada Wahbi Khazriden mükemmel gol: Yılın golüne aday
Wahbi Khazri

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında küme düşme potasına olan iki ekip Metz ile Saint-Etienne karı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 9. dakikada Farid Boulaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 16. dakikasında Wahbi Khazri, yılın golüne aday olacak bir golle takımına eşitliği getirdi. 68 metre uzaklıktan fileleri havalandıran oyuncunun golü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

  • Ayrıca bu gol, 2006/07 sezonundan bu yana Ligue1’de en uzak mesafeden atılan gol olarak tarihe geçti.

Wahbi Khazri'nin attığı gol;
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