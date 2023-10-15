Fred: Hedef şampiyonluk

30 yaşındaki oyuncu, "Takıma yardım edebilmek için sahada çok fazla koşmaya, basmadık yer bırakmamaya çalışıyorum. Her maçta yüzde 100'ümü vermeye uğraşıyorum. Orta saha olarak hem savunma hem de atak arası bağlantı oyuncusu olmaya çalışıyorum. Benim için en önemlisi takımımın sahadan galip ayrılması. Defansif anlamda şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, az gol yiyoruz; aynı zamanda ofansif anlamda da çok gol atıyoruz. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Hepimiz Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşıyoruz. Bu seneki en önemli hedefimiz ligi zirvede bitirmek. Bunun için arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.