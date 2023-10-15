|
Spor

Fred: Hedef şampiyonluk

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, "Her mac yüzde 100'ümü vermeye uğraşıyorum. En önemli hedefimiz ligi zirvede bitirmek. Bunun için arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum" dedi.

10:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fred, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta 3 asist yaptı.

Fred, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 11 maçta 3 asist yaptı.

Sarı-lacivertli takımın yıldızı Fred, açıklamalarda bulundu.


30 yaşındaki oyuncu, "Takıma yardım edebilmek için sahada çok fazla koşmaya, basmadık yer bırakmamaya çalışıyorum. Her maçta yüzde 100'ümü vermeye uğraşıyorum. Orta saha olarak hem savunma hem de atak arası bağlantı oyuncusu olmaya çalışıyorum. Benim için en önemlisi takımımın sahadan galip ayrılması. Defansif anlamda şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, az gol yiyoruz; aynı zamanda ofansif anlamda da çok gol atıyoruz. Demek ki işimizi iyi yapıyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Hepimiz Fenerbahçe'nin kazanması için uğraşıyoruz. Bu seneki en önemli hedefimiz ligi zirvede bitirmek. Bunun için arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu.




"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp"

Fred, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Burada olmak harika hissettiriyor. Shakhtar'da pek çok başarı elde ettim. Orada yaşamaktan keyif aldım. Manchester'da da güzel arkadaşlıklar elde ettim ve başarılar yakaladım. İstanbul'da kendimi çok mutlu hissediyorum. Umarım uzun süre burada kalır ve başarılar elde ederim" dedi.





#Fenerbahçe
#Fred
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua