Furkan Korkmaz kariyer rekorunu kırdı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons'ı 16 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers'ta oyuna sonradan girerek 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz 21 sayı, 4 ribaunt ve 3 top çalmayla kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Tobias Harris 35 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 20 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 17 asist, 16 sayı ve 13 ribauntla "triple-double" yaptı.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Pistons'ın en skorer oyuncusu, 27 sayı üreten Andre Drummond oldu.

Furky.



But with a different kind of jerky.



📺 @NBCSPhilly+ pic.twitter.com/u0ZGIy4HYP — Philadelphia 76ers (@sixers) 24 Aralık 2019

Cedi Osman'dan 18 sayı

Cleveland Cavaliers, üst üste 3. galibiyetini, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-118 mağlup ederek aldı.

Sezonun 9. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Collin Sexton 25, Darius Garland 21 sayı, Kevin Love 20 sayı ve 8 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman ise 18 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Üst üste 8. mağlubiyetini alan Hawks'ta Trae Young 30 sayı ve 11 asist, John Collins 27 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, De'Andre Hunter 23, Kevin Huerter 19 sayıyla oynadı.