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Futsal A Milli Takımı'nın Polonya ve Moldova maçları aday kadrosu belli oldu

Futsal A Milli Takımı'nın Polonya ve Moldova maçları aday kadrosu belli oldu

11:555/04/2025, Cumartesi
IHA
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Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’te İstanbul Havaalanı’nda toplanacak
Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Nisan Pazartesi günü saat 14.00’te İstanbul Havaalanı’nda toplanacak

Futsal A Milli Takımı’nın 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Polonya ve 15 Nisan Salı günü Kocaeli’de Moldova ile oynayacağı 2026 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

2026 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Futsal A Milli Takımı’nın Polonya ve Moldava ile oynayacağı grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlılar, Polonya ile Mielec şehrinde TSİ 19.30’da karşılaşacak. Milli Takımımızın gruptaki son maçında Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilgi Spor Salonu’nda Moldova’yı konuk edeceği müsabaka saat 14.00’te başlayacak.


Futsal A Millî Takımımızın Polonya ve Moldova maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:


Kaleciler:
Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal), Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim Futsal)
Savunma:
Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax Futsal), Burak Uğurlu (Osmanlı 41), Muhammed Yusuf Aygün (Osmanlı 41), Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor)
Kanat:
Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik SK), Emin Arda Doğan (Ankara Keçiörengücü), Cebrail Koç (Başakşehir FK), Umur Ağır (RWDM Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Erdem Kuş (RWDM Futsal), Faruk Yanık (1967 Karapınar Spor Kulübü)
Forvet:
Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal), Ramazan Bildirici (Osmanlı 41),
Teknik Direktör:
Murat Kaya
#Futsal A Milli Takımı
#Polonya
#Moldova

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