Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselerek averajla ikinci sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

13. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ziyech'in direkt kaleye yaptığı serbest vuruşta kaleci Emre meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

34. dakikada ceza sahası dışı orta alanından Eysseric'in kafayla indirdiği topa ceza sahası dışı sol tarafından Rohden'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı. Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.