Galatasaray, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselerek averajla ikinci sırada yer aldı. Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
9. dakikada sağ tarafta Boey'in pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, yerden ceza sahası içi penaltı noktasına doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe tek vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
13. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Ziyech'in direkt kaleye yaptığı serbest vuruşta kaleci Emre meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
34. dakikada ceza sahası dışı orta alanından Eysseric'in kafayla indirdiği topa ceza sahası dışı sol tarafından Rohden'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
41. dakikada ceza sahası dışında Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Emre topu sektirdi. Dönen topa altıpas içerisinde Kerem Aktürkoğlu'nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
İKİNCİ YARI
64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
75. dakikada Boey'un sağdan ortasında top penaltı noktası gerisindeki Kerem Aktürkoğlu'na geldi. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
76. dakikada Paoletti'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Can Keleş, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan Günay, açıyı kapatarak topu önledi.
83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.
90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı. Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.