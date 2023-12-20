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Spor

Sosyal medyada gündem oldu: Hakem neden VAR'a gitmedi?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında konuk ekip karşılaşmanın 54. dakikasında penaltı bekledi. Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi. Yaşanan pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.

21:20 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:30 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.


Mücadelenin 54. dakikasında Fatih Karagümrük penaltı bekledi. Karagümrük forması giyen Can Keleş'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Günay Güvenç elinden kaçırdı. Seken topta Barış Alper topu uzaklaştırmaya çalışırken Ryan Mendes'e ayağına vurdu.


Karagümrüklü oyuncuların yoğun itirazı sonrası oyunu durduran hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgür Yankaya'yı dinledikten sonra pozisyona devam kararı verdi.


Bu pozisyonun ardından hakemin verdiği karar sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.


İşte o pozisyon:





#Galatasaray
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
23 dakika önce
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