Sosyal medyada gündem oldu: Hakem neden VAR'a gitmedi?

Mücadelenin 54. dakikasında Fatih Karagümrük penaltı bekledi. Karagümrük forması giyen Can Keleş'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Günay Güvenç elinden kaçırdı. Seken topta Barış Alper topu uzaklaştırmaya çalışırken Ryan Mendes'e ayağına vurdu.

Karagümrüklü oyuncuların yoğun itirazı sonrası oyunu durduran hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR hakemi Özgür Yankaya'yı dinledikten sonra pozisyona devam kararı verdi.

Bu pozisyonun ardından hakemin verdiği karar sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.