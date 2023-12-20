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Spor

Okan Buruk'tan Fenerbahçe mesajı: Hayalimiz kazanarak dönmek

Süper Lig'de Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından hafta sonu oynanacak derbiye değinen Buruk, "Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz. İki takım da kazanmak isteyecek. Hayalimiz kazanarak dönmek" ifadelerini kullandı.

22:36 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:41 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.


Galibiyet sonrası teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:
'Fatih Karagümrük'ü tebrik ederim'

"Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum"


'İki takım aynı puanda'

"Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek. Kart görmemek, sakatlık. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor"


'Bizim için en iyi senaryoydu'

"1-0 sonrası 2'yi bulup maçı bitirmek, bizim için en iyi senaryoydu. Bunun için hamleler yaptık aslında. Pozisyonlara girdik ama istediğimiz verimi alamadık. Savunmamız biraz geriye yaslandı. Bizim için bugünkü en büyük sıkıntılardan biri, savunmanın geriye çekilmesiydi"

'Baskımızı rakibe hissettiremedik'

"Galatasaray, oyunu önde oynayan bir takım. İkinci yarıda baskımızı rakibe hissettiremedik. 2'yi bulabilirdik, maç 1-1'e de gelebilirdi. Karagümrük'ü tebrik etmek istiyorum. Bizim daha iyisini yapabilecek gücümüz var"


Fenerbahçe derbisi hakkında

"İki takım rekorları kırarak gidiyor. Bizim amacımız deplasmanda da kazanmak. Sergio Oliveira olmayacak. Davinson Sanchez'in durumuna bakacağız. Kart cezası ve sakatlık sıkıntımız olmadı. Elimizdeki iyi bir kadro ile çıkacağız. Kazanarak lider duruma gelmek isteyeceğiz. İki takım da kazanmak isteyecek. Amacımız, hayalimiz kazanarak dönmek. Zor bir maç olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Geçen sene kazanarak döndük, yine aynısını hedefliyoruz"






#Galatasaray
#Okan Buruk
#Fatih Karagümrük
39 dakika önce
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