Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Herkes 'yıldız' olmasını bekliyordu

Galatasaray'ın altın jenerasyonunda yer alan Cafercan Aksu, şimdilerde 3. ligde mücadele ediyor.

Kariyerinin başında Türkiye'nin en potansiyelli futbolcuları arasında yer alan ve Arda Turanlı altyapıda altın jenarasyonun kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Cafercan Aksu'nun futbol hayatı beklentilerin altında kaldı.

Dün oynanan Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi Spor maçında konuk ekibin orta sahasında forma giyen oyuncu sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi. Cafercan'ın çok daha iyi bir kariyeri olması beklenirken sürekli alt liglerde mücadele etmiş olması Türk futbolu adına da düşündürücü olarak yorumlandı.

Cafercan Aksu'nun futbol kariyeri;

Cafercan Aksu, Galatasaray'dan sonra beklenen çıkışı yapamamıştı.