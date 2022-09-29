Spor Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü Herkes yıldız olmasını bekliyordu
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Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Herkes 'yıldız' olmasını bekliyordu

Türkiye Kupası'nda dün oynanan Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi Spor maçında konuk ekibin oyuncusu Cafercan Aksu sosyal medyada dikkat çekti. Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, Türk futbolunun o dönemde en yetenekli isimleri arasında gösterilmiş ancak oyuncunun kariyeri beklentilerin altında kalmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray altyapısının yıldızı Cafercan Aksu şimdi hangi takımda oynuyor?
Cafercan Aksu - Siirt İl Özel İdaresi Spor

Galatasaray'ın altın jenerasyonunda yer alan Cafercan Aksu, şimdilerde 3. ligde mücadele ediyor.

Kariyerinin başında Türkiye'nin en potansiyelli futbolcuları arasında yer alan ve Arda Turanlı altyapıda altın jenarasyonun kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Cafercan Aksu'nun futbol hayatı beklentilerin altında kaldı.

Dün oynanan Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi Spor maçında konuk ekibin orta sahasında forma giyen oyuncu sosyal medyada görenleri şaşkına çevirdi. Cafercan'ın çok daha iyi bir kariyeri olması beklenirken sürekli alt liglerde mücadele etmiş olması Türk futbolu adına da düşündürücü olarak yorumlandı.

Cafercan Aksu'nun futbol kariyeri;

Cafercan Aksu, Galatasaray'dan sonra beklenen çıkışı yapamamıştı.
Cafercan Aksu, Galatasaray'dan sonra beklenen çıkışı yapamamıştı.

Cafercan Aksu ve Arda Turan, altyapıdan çıktıktan sonra sarı kırmızılıların gözde isimleri arasındaydı.
Cafercan Aksu ve Arda Turan, altyapıdan çıktıktan sonra sarı kırmızılıların gözde isimleri arasındaydı.
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