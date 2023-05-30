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Spor

Galatasaray şampiyonluk için sahada

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray bugün deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak. Mücadeleyi kazanması halinde Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde edecek olan sarı-kırmızılı takım mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:50 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray-Ankaragücü maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray-Ankaragücü maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Galatasaray, tüm maçların saat 20.00'de başlayacağı Süper Lig'in 36. haftasında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak şampiyonluğunu ilan edecek.


Şampiyonluk kupasını 23.kez müzesine götürmek isteyen Galatasaray, galibiyet için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezalısı Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ankara ekibinde ise sakatlıkları bulunan Radakovic, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun forma giymesi beklenmiyor.


Seriye bağladı

Ligde kazandığı son 3 haftada kalesini gole kapatan Galatasaray, rakip fileleri 5 kez sarstı. Başakşehir'in evinde 1-0'la geçen Aslan, deplasmanda İstanbulspor'u, Sivasspor'u ise evinde aynı 2-0'lık aynı skorla geçti. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü'nü de yenerek 4'te 4 yapmak ve şampiyonluğunu resmen ilan etmek istiyor.


Risk almayacak

Teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçında kazanan takımı bozmayacak. Buruk, son 3 maçta sadece tek değişiklik yaparken, İstanbulspor karşısında cezalı Boey'in yerine Dubois'e görev verdi. Cezası biten Boey, Sivas maçında tekrar 11'e dönmüştü.


Bu arada Galatasaray'da Mertens, Oliveira, Icardi, Rashica, Kerem ve Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor.


"Derbi maçına bırakmayalım"

Galatasaray, Süper Lig'de son maçını puan tablosundaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile oynayacak. Bu mücadeleye 'şampiyon' sıfatıyla çıkmak isteyen sarı-kırmızılı takımın teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçının son idmanında buna dikkat çekti. Oyunculara seslenen başarılı teknik adam, "Tüm emeklerimizin karşılığını almak için son bir galibiyete ihtiyacımız var. Ankaragücü deplasmanında bu işi bitirelim ve derbiye şampiyon olarak çıkalım" ifadelerini kullandı.


#Süper Lig
#Galatasaray
#Ankaragücü
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