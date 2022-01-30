Galatasaray'a bedava kaleci: Domenec Torrent telefonla arayarak transferi bitirdi

Galatasaray, Barcelona forması giyen kaleci İnaki Pena’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Cuma günü Borussia Dortmund’un İsviçreli kalecisi Roman Bürki ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, dün ise kaleye Pena’yı kattı. Hem Bürki’nin hem de Alman ekibinin anlaşmayı bozması sonrasında rotayı İspanya’ya çeviren sarı kırmızılı yönetim, Barcelona B Takımı’nın kalesini koruyan İnaki Pena’yı yarım sezonluğuna kiraladı.

Domenec Torrent telefonla aradı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bu transferde büyük rol oynadı. İspanyol çalıştırıcı, Barcelona’da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde talebesi olan Xavi’yi arayarak transferi bitirdi. Anlaşmada satın alma opsiyonu olmadığı, kiralama ücretinin de ödenmeyeceği öğrenildi. Pena’nın kısa sürede İstanbul’a geleceği ve takımla birlikte Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

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Altyapısı sağlam

İnaki Pena, futbol hayatına Alicante altyapısında başladı. 1,84 boyundaki kaleci, 2009’da Villarreal, 2012’de ise Barcelona altyapısına transfer oldu. 22 yaşındaki file bekçisi 2018’den beri Barcelona B’nin kalesini koruyor. Bu sezon Katalan ekibinde 9 maçta forma giyen Pena, ağlarında 8 gol gördü. Pena, bu maçların 4’ünde ise kalesini gole kapattı.

İnaki Pena için ücret ödenmeyecek

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