Galatasaray Başakşehir hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Başakşehir hazırlıklarına devam etti

15:0316/10/2025, Perşembe
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.






