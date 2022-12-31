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Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yeni yıl mesajı kulüp sitesinden yayınlandı. Özbek'in mesajına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten yeni yıl mesajı: Başarıları tarihe birlikte yazacağız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2 bin 208 oy alarak, 2 bin 73 oy alan Eşref Hamamcıoğlu'nu geçerek başkan seçilmişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, kulüp olarak başarılarla tarih yazacaklarını ifade etti.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde taraftarlara hitaben yayınladığı mesajında, "Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları, sizler Galatasaray’ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasaray'ımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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