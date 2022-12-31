Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, kulüp olarak başarılarla tarih yazacaklarını ifade etti.

Özbek, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde taraftarlara hitaben yayınladığı mesajında, "Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları, sizler Galatasaray’ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasaray'ımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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