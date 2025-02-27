Galatasaray en kritik virajda

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğuna emin adımlarla yürüyen lider Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde 6 puanlık farkı korumasının yanı sıra ikili averaj avantajını da eline geçirdi. Ezeli rakibine oranla daha zor bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, ligde önündeki 5 karşılaşmanın 4’ünü deplasmanda oynayacak. Galatasaray, önce bu hafta Kasımpaşa’ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, diğer hafta ise Alanyaspor deplasmanına gidecek. RAMS Park’ta Antalyaspor’u konuk edecek olan Aslan, daha sonra Samsunspor ve Beşiktaş’la dış sahada karşılaşacak.

BURUK TAKIMINI HAZIRLIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu zorlu virajdan kayıpsız çıkmanın planlarını yapıyor. 6 puanlık avantajını Süper Lig’in son haftalarına kadar taşımak isteyen Buruk, çalışmalarını bu doğrultuda yapıyor. Özellikle yeni transferlerin takıma adapte olma hızını arttırmaya çalışacak olan deneyimli teknik adam, ideal ilk 11’ini de bulmaya çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, sağlık heyetinde de sakat oyuncuların bir an önce takıma katılmasını istedi.

Aslan kupada lider turlamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son karşılaşmasında Galatasaray, evinde TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak olan mücadele 19.00’da başlayacak. Kupada ilk sınavında Başakşehir’le 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta Boluspor’u 4-1 yendi. Türkiye Kupası’nda 2’de 2 yaparak başlayan TÜMOSAN Konyaspor ise Çorum FK ve Eyüpspor’u yenmeyi başardı. Her iki takım da gruptan lider çıkarak adını çeyrek finale yazdırmak için sahada olacak. Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Muslera, Eren Elmalı ve Sallai’nin yerine TÜMOSAN Konyaspor maçında Güray, Berkan, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu görev yapacak.

Alvaro Morata Kasımpaşa maçıyla dönüyor

AZ Alkmaar deplasmanında sakatlanan ve 3 karşılaşmayı kaçıran İspanyol golcü Alvaro Morata, 10 günlük tedavinin ardından iyileşti. Takımdan ayrı düz koşulara başlayan yıldız oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroya alınacak. Morata’yı ilk 11’de riske etmek istemeyen Okan Buruk, İspanyol oyuncuyu maçın gidişatına göre son dakikalarda sokmayı planlıyor.

5 maçlık maraton

Kasımpaşa-Galatasaray

Alanyaspor-Galatasaray

Galatasaray-Antalyaspor

Beşiktaş-Galatasaray

Samsunspor-Galatasaray











