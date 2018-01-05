Galatasaray Erman Kunter'le yollarını ayırdı

Galatasaray Odeabank, yollarını ayırdığı Başantrenör Erman Kunter ile bu sezon lig ve Eurocup’ta 24 resmi maça çıktı, 10 galibiyet alabildi.

İşte Erman Kunter'i ayrılığa götüren başlıklar;

Ligde zirve uzağında kaldı

Sezona Başantrenör Ergin Ataman’dan boşalan koltuğuna Erman Kunter’i getirerek başlayan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde istediği sonuçları alamadı ve zirve yarışının da bir hayli uzağında kaldı. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyordu.

Eurocup’ta Top 16’ya yükseltti

Avrupa’da ise Eurocup’ta mücadele eden Galatasaray Odeabank, ilk turda B Grubu’nda üst üste 4 mağlubiyet yaşayarak başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra aldığı galibiyetlerle toparladı. Grubu 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura çıktı. Top 16 grupları ilk maçında ise Darüşşafaka’ya evinde 84-65 yenildi.

Darüşşafaka maçında istifa sesleri yükseldi