Galatasaray ile Fenerbahçe'nin istediği Konate dünya deviyle anlaştı

Sezon sonu Liverpool'dan ayrılarak serbest oyuncu konumuna gelen yıldız stoper Ibrahima Konate'nin yeni adresi belli oldu.
Transferde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fransız stoper Ibrahima Konate'nin yeni takımı belli oldu.
Liverpool ile sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncu, Real Madrid'in yolunu tuttu. Başkan Florentino Perez ve yönetimi başarılı savunma oyuncusuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
İspanya basınından AS'ın haberine göre, Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan Ibrahima Konate ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.
27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 50 milyon Euro. Geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 51 karşılaşmada forma giyerken 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Konate, 21/22 sezonunda Leipzig'den 40 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.