19:025/12/2025, Cuma
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray Rams Park’ta Samsunspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayan karşılaşma beIN SPORS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Galatasaray - Samsunspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Galatasaray - Samsunspor maçının canlı skor ve beIN SPORTS 1 ekranlarından izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

