Galatasaray - Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu

12:115/12/2025, Cuma
IHA
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Anıl Usta yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.


Müsabakada VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Samsunspor
