Spor Aslanın yeni gözdesi Shaw
TRANSFER

Aslan'ın yeni gözdesi Shaw

Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde Patrick van Aanholt'la yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan Luke Shaw'ı gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray sol beke kimi transfer edecek?
Luke Shaw, Dünya Kupası'nda dün oynanan ABD maçında 90 dakika görev yaptı.

Bu sezon sol bek bölgesinde istikrarı bir türlü sağlayamayan Galatasaray, transfer için çalışmaları sürdürüyor. Devre arasında Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, kaliteli bir isimle bu bölgeyi güçlendirmeyi planlıyor.

Aslan, Manchester United'ın 27 yaşındaki sol beki Luke Shaw'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncuyu bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 17 maçta mücadele eden Shaw, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda İngiltere formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Mata aracı olacak

Galatasaray, sezon başında Manchester United'la kontratı sona eren dünyaca ünlü yıldız Juan Mata'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Shaw transferinde Mata'yı aracı olarak kullanmak istiyor. Mata, Shaw'a İstanbul ve Galatasaray'ı anlatacak.

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