Aslan'ın yeni gözdesi Shaw

Bu sezon sol bek bölgesinde istikrarı bir türlü sağlayamayan Galatasaray, transfer için çalışmaları sürdürüyor. Devre arasında Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, kaliteli bir isimle bu bölgeyi güçlendirmeyi planlıyor.

Aslan, Manchester United'ın 27 yaşındaki sol beki Luke Shaw'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda kontratı bitecek oyuncuyu bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Bu sezon İngiliz ekibiyle 17 maçta mücadele eden Shaw, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu aynı zamanda İngiltere formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Mata aracı olacak

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Galatasaray, sezon başında Manchester United'la kontratı sona eren dünyaca ünlü yıldız Juan Mata'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Shaw transferinde Mata'yı aracı olarak kullanmak istiyor. Mata, Shaw'a İstanbul ve Galatasaray'ı anlatacak.