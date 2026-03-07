Yeni Şafak
Galatasaray taraftarı Dolmabahçe'de

18:067/03/2026, Cumartesi
AA
Sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun güvenlik önlemleriyle stadyuma alındı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun güvenlik önlemleriyle stadyuma alındı.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu olacak Galatasaray’da sarı-kırmızılı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’na geldi.

Beşiktaş bugün sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele öncesinde 16.00’da Gezi Parkı’nda toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla karşılaşma saatini bekledi. Taraftarlar daha sonra güvenlik ve bilet kontrollerinin ardından Tüpraş Stadyumu’ndaki yerlerini aldı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken polis kordonunda ilerleyen sarı-kırmızılı taraftarlara Beşiktaşlı taraftarların yaklaşmasına olanak sağlanmadı.


Derbide yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı yer alacak.







