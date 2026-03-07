Yeni Şafak
Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray maçı öncesi korkusunu itiraf etti

Liverpool’un dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray maçı öncesi korkusunu itiraf etti

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
FA Cup’ta bir üst tura yükselen Liverpool’da tek gündem artık Galatasaray. Maç sonu mikrofonlara konuşan başarılı stoper, ilk maçtaki baskının bir benzerini beklediğini itiraf etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.


GALATASARAY MAÇINA DEĞİNDİ


Mücadelenin ardından Liverpool'da takım kaptanı Virgil van Dijk maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.


"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"


İlk maçta tribünlerin rakip takım üstüne yaptığı baskıdan etkilendiğini söyleyen Hollandalı savunmacı, Salı günü oynanacak maç içinse şunları söyledi:


"Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." 


