Galatasaray-Tuzlaspor: 0-2

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Tuzlaspor ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Tuzlaspor 2-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren karşılaşmada Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada da Erdinç Pekgöz kaydetti. Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmadan dakikalar;
16’ncı dakikada Selçuk İnan’ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemir’in düşerken yaptığı vuruş auta gitti.
42’nci dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.
43’üncü dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Mor’un vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
44’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor’un vuruşu savunmadan döndü.
GOL!
- 53’üncü dakikada Muhammed Akarslan’ın kaptığı top ile buluşan Sadık Baş, ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 0-1.
57’nci dakikada Emre Mor’un kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram’ın yaptığı röveşata, üst direkten oyun alanına geri döndü.
69’uncu dakikada Belhanda’nın sol kanattan içeri kestiği ortaya Adem Büyük’ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
81’inci dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük’ün vuruşunu kaleci Bayram Olgun kurtardı.
88'inci dakikada oyun durduğu sırada topa vurarak maçtaki ikinci sarı kartını gören Muhammed Akarslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
GOL!
- 90'ıncı dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Gökcan Kaya'nın pasıyla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.
Müsabaka Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/3NgT4IXk8l
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. pic.twitter.com/3NgT4IXk8l— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Aralık 2019
Yorum