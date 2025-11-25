Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Jose Sanchez düdük çalacak.

Lig aşamasında son üç maçından üst üste galibiyetlerle ayrılan Galatasaray, rakibini mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde ilk 24 yolunda büyük bir avantaj sağlayıp, ilk 8 hedefini sürdürecek.