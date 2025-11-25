Yeni Şafak
Galatasaray - Union SG | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1425/11/2025, Salı
Galatasaray'da tek hedef Union SG karşısında üç puan.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.


Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanyol hakem Jose Sanchez düdük çalacak.


Lig aşamasında son üç maçından üst üste galibiyetlerle ayrılan Galatasaray, rakibini mağlup ederek puanını 12'ye yükseltmek istiyor. Sarı-kırmızılılar kazanması halinde ilk 24 yolunda büyük bir avantaj sağlayıp, ilk 8 hedefini sürdürecek.


ASLAN'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve cezalı Eren Elmalı ile Metehan Baltacı forma giyemeyecek.


GALATASARAY - UNİON SG MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG:
Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.

GALATASARAY - UNİON SG CANLI İZLE
Galatasaray - Union SG maçını canlı izlemek için

GALATASARAY - UNİON SG CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
#Galatasaray
#Union Saint-Gilloise
#UEFA Şampiyonlar Ligi
