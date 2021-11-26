Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber: Abdülkerim Bardakçı imzayı attı

Süper Lig'de 26 puanla 3'üncü sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı ile 3+1, Ahmet Çalık ile de 3 yıllığına sözleşme yeniledi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşen imza törenine futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık ile kulüp başkanı Fatih Özgökçen katıldı.

Başkan Özgökçen, Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en iyi başlangıç yaptığı sezon olduğunu belirterek, ''13'üncü hafta itibarıyla oynanan oyun, futbolcularımızın ortaya koyduğu mücadele taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bu noktada, hem biz hem teknik ekip hem de futbolcularımız ellerinden gelen mücadeleyi sonuna kadar gösteriyorlar. İstediklerimizin sahaya yansıması bizleri memnun ediyor. Daha iyi yerlere gelme gayretinde olduğumuzu da belirtmek isterim" dedi.

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DHA Abdülkerim Bardakçı ve Ahmet Çalık formayla basın mensuplarına poz verdi.

Bardakçı: "Her şeye burada başladım"

Sözleşmesini uzattığı için mutluğu olduğunu belirten Abdülkerim Bardakçı, "Konyalıyım ve her şeye burada başladım. Konya'da profesyonel oldum. Şu an için çok mutluyum. Ligde güzel giden bir gidişatımız var. İnşallah bu sözleşmelerle de güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Çalık: "El ele takımımızı en güzel yerlere getirmek istiyoruz"

Ahmet Çalık ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Beni bu imzaya layık gören başkanımıza, kulüp yönetimimize, hocamıza ve bende emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir gidişatımız var. Ele ele vererek, taraftarımız bütün şehrimiz ile birlikte takımımızı en güzel yerlere getirmek istiyoruz."

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@abdulkerimbard1 :Her şeye burada başladım.

@ahmetycalik5 :Çok heyecanlı ve mutluyum. pic.twitter.com/9qTNlVFgWr REKLAM November 26, 2021



