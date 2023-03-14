Galatasaray Zaniolo'ya milli takımın kapılarını yeniden açtı

Öte yandan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yaptığı açıklamada, "Gençlerin her zaman önemli olduğuna inanıyorum. İnsanlar mental olarak yorucu anlardan geçebilir ama aniden gelişebilir ve önemli bir oyuncu haline gelebilir. Zaniolo gibi aynı durumda olan futbolcular bizim için önemli" ifadelerini kullandı.