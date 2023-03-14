Galatasaray Zaniolo'ya milli takımın kapılarını yeniden açtı

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk resmi maçında takımı adına 3 puanı getiren golü atan isim oldu.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılılara gelişi sonrasında eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. İtalyan futbolcu, sarı kırmızılılarla çıktığı hazırlık maçlarında skor üretmeyi başarmıştı. Zaniolo, ilk lig maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında attığı golle de takımına 3 puan kazandırdı.
Zaniolo'nun Galatasaray'daki görüntüsü İtalya'da da büyük yankı uyandırdı. Genç futbolcunun İstanbul'da kendini yeniden bulduğu belirtilirken Zaniolo'nun yeniden milli takıma döneceği aktarıldı.
Öte yandan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yaptığı açıklamada, "Gençlerin her zaman önemli olduğuna inanıyorum. İnsanlar mental olarak yorucu anlardan geçebilir ama aniden gelişebilir ve önemli bir oyuncu haline gelebilir. Zaniolo gibi aynı durumda olan futbolcular bizim için önemli" ifadelerini kullandı.