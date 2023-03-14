|
Reklam
Reklam
Spor

Galatasaray Zaniolo'ya milli takımın kapılarını yeniden açtı

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılılardaki görkemli başlangıcı sonrasında İtalya'da gündem oldu. Sarı kırmızılılarda ilk maçında gol atan oyuncunun İtalya milli takımına geri döneceği belirtildi.

Yeni Şafak
23:19 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk resmi maçında takımı adına 3 puanı getiren golü atan isim oldu.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki ilk resmi maçında takımı adına 3 puanı getiren golü atan isim oldu.

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı kırmızılılara gelişi sonrasında eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. İtalyan futbolcu, sarı kırmızılılarla çıktığı hazırlık maçlarında skor üretmeyi başarmıştı. Zaniolo, ilk lig maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasında attığı golle de takımına 3 puan kazandırdı.

Zaniolo'nun Galatasaray'daki görüntüsü İtalya'da da büyük yankı uyandırdı. Genç futbolcunun İstanbul'da kendini yeniden bulduğu belirtilirken Zaniolo'nun yeniden milli takıma döneceği aktarıldı.

Öte yandan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini yaptığı açıklamada, "Gençlerin her zaman önemli olduğuna inanıyorum. İnsanlar mental olarak yorucu anlardan geçebilir ama aniden gelişebilir ve önemli bir oyuncu haline gelebilir. Zaniolo gibi aynı durumda olan futbolcular bizim için önemli" ifadelerini kullandı.


#Zaniolo
#Galatasaray
#İtalya
1 saat önce
default-profile-img
Galatasaray Zaniolo'ya milli takımın kapılarını yeniden açtı
Netanyahu Ukrayna'ya asker mi gönderiyor? İsrail'de kritik toplantı: 'Türünün ilk örneği'
Kadir Daniş: Karakterler umutsuz ama ben umutluyum
Şanlıurfa'da şiddetli yağış: Okullar bir gün tatil edildi
Provokatörler yine sahneye çıkmıştı: İskenderun'da çadırların söküldüğü iddialarına Kaymakam Demiryürek'ten yalanlama
Hafıza'nın 56'ncı bölümü yayında: ABD'de bankalar iflasın eşiğinde
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.