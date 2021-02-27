Galatasaray zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 45. dakikalarda Mostafa Mohamed kaydetti. Aynı zamanda sarı-kırmızılı takımın Emre Kılınç ile bulduğu bir gol de VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Erzurumspor'u 2-0 ile geçen Galatasaray, ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 8 galibiyet aldı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 57'ye yükseltirken, haftayı zirvede kapattı. Erzurumspor ise 25 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

SPOR Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu: Ofsayt var mı yok mu?

Mustafa Muhammed’den 6. maçında 6. gol

REKLAM

Galatasaray’ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü futbolcu Mustafa Muhammed, gollerine BB Erzurumspor maçında da devam etti. 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 38 ve 45. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Muhammed, böylece sarı-kırmızılılar ile oynadığı 6 maçta 6. gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 1’ini de Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Mustafa Muhammed 86. dakikada yerini Radamel Falcao’ya bıraktı. Başarılı futbolcunun gollerinden sonra stadyumun hoparlöründen Mira Moufarrej adlı sanatçının Ya Mustapha şarkısı çaldı.

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 8’e çıkardı

Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Galatasaray yenilmezlik serisini BB Erzurumspor karşılaşmasında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı bu mücadele ile birlikte ligdeki galibiyet serisini 8’e çıkardı. Cimbom bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve BB Erzurumspor’u mağlup etti. Aslan bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

REKLAM

Muslera tarihe geçti

Fernando Muslera, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu olarak kayda geçti. Süper Lig tarihinde en çok maça çıkan yabancı futbolcular Gökçek Vederson (335), Melih Gökçek Tita (328), Mert Meriç (307) ve Fernando Muslera (300) olarak sıralandı. Nando, 36 maçta daha forma giymesi durumunda Süper Lig’in en çok forma giyen yabancı statüsündeki futbolcu olacak.

SPOR Süper Lig'de tek bir takımda en çok maça çıkan yabancı oyuncu: Fernando Muslera