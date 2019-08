Galatasaray'a 90+6 şoku

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor’u konuk ederken 1-0 öne geçtiği karşılaşmada beraberliğe razı oldu: 1-1.

Bu sezon Türk Telekom Stadı’nda ilk kez taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, Babel’in golüyle öne geçmesine rağmen Jonsson’ün son dakika golüne engel olamadı ve bir puanla sahadan ayrıldı. 12. dakikada Feghouli’nin sağ taraftan ortaladığı topta Diagne’nin kale önünde topukla gerçekleştirdiği vuruş kaleci Serkan’dan döndü. 48’de Feghouli, sağ kanattan çizgiye inerek içeri ortalarken altı pas içerisinde Adem kafasıyla tamamladı ancak kaleci Serkan’ı geçemedi. 53’te Seri ile paslaşarak ceza sahasına giren Babel’in şutu kalenin solundan auta gitti. 60’da Znonzi’nin gönderdiği uzun pasla kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği sert şutla takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 90+6’da Galatasaray defansına çarpan top Jonsson’a pas olurken Danimarkalı futbolcu takımına bir puanı kazandıran golü ağlarla buluşturdu: 1-1.

Nzonzi ilk kez sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi Konyaspor maçında 11’de yer aldı. Kart cezalısı Marcao’nun yerine savunmada Donk görev aldı. Belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Belhanda’nın yanısıra Selçuk ve Jimmy Durmaz’ın yerlerine de Feghouli, Nzonzi ve Emre Mor şans buldu.

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir ile yapmıştı.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde “#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun” yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi. Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde “#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki...” ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi. Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi.

Zaferin 19. yılında Süper Kupa paylaşımı

Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid’i geçerek kazandığı UEFA Süper Kupa’nın yıl dönümünde paylaşımda bulundu. 2000 yılında UEFA Kupası’nda Arsenal’i geçerek Türkiye’ye futbolda ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılılar, daha sonra UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid’i Mario Jardel’in altın golü ile yenmiş ve ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. Aslan, maçı 2-1 kazanmıştı.