Galatasaray'a 90+6 şoku
SÜPER LİG

Galatasaray'a 90+6 şoku

Süper Lig’de 90 gün sonra taraftarının önüne çıkan sarı-kırmızılı takım Konyaspor ile berabere kaldı. Cimbom 60. dakikada Babel ile 1-0 göne geçti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken 90+6’da Jonsson’un golü maçın skorunu ilan etti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı oyuncunun mağlubiyet üzüntüsü.

Sarı-kırmızılı oyuncunun mağlubiyet üzüntüsü.

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor’u konuk ederken 1-0 öne geçtiği karşılaşmada beraberliğe razı oldu: 1-1.

Diagne kenara gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Diagne kenara gelirken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Bu sezon Türk Telekom Stadı’nda ilk kez taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, Babel’in golüyle öne geçmesine rağmen Jonsson’ün son dakika golüne engel olamadı ve bir puanla sahadan ayrıldı. 12. dakikada Feghouli’nin sağ taraftan ortaladığı topta Diagne’nin kale önünde topukla gerçekleştirdiği vuruş kaleci Serkan’dan döndü. 48’de Feghouli, sağ kanattan çizgiye inerek içeri ortalarken altı pas içerisinde Adem kafasıyla tamamladı ancak kaleci Serkan’ı geçemedi. 53’te Seri ile paslaşarak ceza sahasına giren Babel’in şutu kalenin solundan auta gitti. 60’da Znonzi’nin gönderdiği uzun pasla kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girdikten sonra gönderdiği sert şutla takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 90+6’da Galatasaray defansına çarpan top Jonsson’a pas olurken Danimarkalı futbolcu takımına bir puanı kazandıran golü ağlarla buluşturdu: 1-1.

Nzonzi ilk kez sahada

Galatasaray’ın yeni transferi Steven Nzonzi Konyaspor maçında 11’de yer aldı. Kart cezalısı Marcao’nun yerine savunmada Donk görev aldı. Belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Belhanda’nın yanısıra Selçuk ve Jimmy Durmaz’ın yerlerine de Feghouli, Nzonzi ve Emre Mor şans buldu.

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir ile yapmıştı.

Galatasaray taraftarı Emine Bulut'u unutmadı.
Galatasaray taraftarı Emine Bulut'u unutmadı.

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde “#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun” yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi. Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde “#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki...” ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi. Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi.

  • Zaferin 19. yılında Süper Kupa paylaşımı
  • Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid’i geçerek kazandığı UEFA Süper Kupa’nın yıl dönümünde paylaşımda bulundu. 2000 yılında UEFA Kupası’nda Arsenal’i geçerek Türkiye’ye futbolda ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılılar, daha sonra UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid’i Mario Jardel’in altın golü ile yenmiş ve ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. Aslan, maçı 2-1 kazanmıştı.

Fırtına evinde esti
Fırtına evinde esti

Süper Lig’in 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile Cemil Usta sezonunun evindeki ilk karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. AEK karşısında mücadele eden kadroyla maça başlayan Bordo-Mavili ekip, henüz 2. dakikada Nwakaeme ile gole çok yaklaştı fakat bu oyuncunun ceza alanı ön çizgisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. Ekuban’ın 21. dakikada ceza alanı içinde düşürülmesine hakem seyirci kalırken konuk ekibin 25. dakikasında Fofana ile gol arayışında Uğurcan başarılıydı. Maçın ilk yarısında her iki takım da savunmada temkinli oynayıp hızlı geçişlerle gol aramasına rağmen pozisyon bulmakta, ama Trabzonspor, Sosa’nın ustalığında, Abdulkadir Ömür’ün kafa golü ile soyunma odasına 1-0 önde girdi.Oyunun geneline baktığımızda konuk Yeni Malatyaspor, orta alanda kurduğu sayısal fazlalığı oyun üstünlüğüne taşıdı ama çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynayınca hücumda etkin olamadı. Buna karşın; sabırlı, ne yaptığını bilen, pas yüzdesi yüksek bir anlayışta adam ve alan savunmasını doğru yapan Trabzonspor, ilk yarının sonunda bulduğu golün avantajıyla ikinci yarıda oyunu istediği gibi yönlendirdi. Üst üste oynadığı maçların yarattığı yorgunluk nedeniyle enerjisini ekonomik kullanmaya özen gösteren Bordo-Mavili oyuncular, yardımlaşmayı üst düzey gerçekleştirince bu dezavantajı da ortadan kaldırdı. Bu avantaj, Bordo-Mavili takıma 3 puanı garantileyen golü de Pereira ile kazandırdı. Savunmada kademe hatası konuk ekibe gol kazandırdıysa da sadece skor değişti.Oyuncularım özel alkışı hak ediyorlarTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada zor bir süreçten geçen oyuncuları olduğunu ve bunların özel alkışı hak ettiğini söyledi. Malatyasypor’un iyi bir takım olduğunu belirten Karaman, “Bizi zorladıkları gibi her takımı zorlayabilirler. Oyuncularım verdiğimiz görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Serpil Usta Ağaoğlu ile yan yanaTrabzonspor’un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag’ı 2-1 yendiği maçın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Malatyaspor maçında da gösterdi. Maçın biletleri tükenirken tribünlerin tamamı doldu.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın eşi Serpil Usta ile izledi. Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı. Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.Meydan okumaya geldim Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer sürecinde bordo-mavili taraftarların çok etkili olduğunu belirten İngiliz yıldız, “Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz” dediTrabzonspor, bonservissiz olarak kadrosuna dahil ettiği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Daniel herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, aherkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var. Bu çok kolay bir transfer değildi. Bu transferde emek sarf eden, emek sahibi olan, çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi. Yeni transfer Daniel Sturridge ise, “Bu yeni meydan okuma için gerçekten çok heyecanlıyım ve burada olmaktan çok mutluyum. Trabzonspor’la ilgili inanılmaz güzel şeyler duydum. Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım sezon sonunda hepimiz mutlu oluruz. Sadece kulüp olarak değil, tüm şehir olarak inşallah bu mutluluğu yakalarız” şeklinde konuştu. Sturridge, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun talebi üzerine 1000 adet forma satın aldı.Video: Trabzonspor'un yıldızı kırdı geçirdi

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