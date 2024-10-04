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Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

20:164/10/2024, Cuma
AA
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Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Alanyaspor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da gözler Alanyaspor maçına çevrildi. Sarı kırmızılı takım, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.


Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



#Galatasaray
#Alanyaspor
#Süper Lig

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