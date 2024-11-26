Galatasaray'da AZ Alkmaar mesaisi

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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