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Galatasaray'da AZ Alkmaar mesaisi

Galatasaray'da AZ Alkmaar mesaisi

16:0826/11/2024, Salı
AA
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İdmanda futbolcuların oldukça keyifli olduğu görüldü.
İdmanda futbolcuların oldukça keyifli olduğu görüldü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı hazırlıklarına devam etti.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.


Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla 28 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.





#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#AZ Alkmaar

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