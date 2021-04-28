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Spor Galatasarayda Burak Elmas, başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı
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Galatasaray'da Burak Elmas, başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Burak Elmas, adaylık başvuru evraklarını divan kuruluna teslim etti.

Haber Merkezi AA
Galatasarayda Burak Elmas, başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı
Başkan adayı Burak Elmas, belgeleri teslim etti.

Galatasaray Kulübünün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yönetici Burak Elmas, başvuru evraklarını divan kuruluna teslim etti.

Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile divan kuruluna teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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