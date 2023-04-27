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Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

21:40 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray ile Beşiktaş 30 Nisan'da karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Beşiktaş 30 Nisan'da karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.


Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
1 saat önce
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