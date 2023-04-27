Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu. Çalımbay, "Her iki takım açısında da final gibi bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağımız maçı iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.