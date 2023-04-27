Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray ile Beşiktaş 30 Nisan'da karşı karşıya gelecek
Süper Lig'de 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.