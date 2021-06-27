Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı kim olacak?

Aziz Yıldırım İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili konuştu

Önceki dönem Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısıyla birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, 'Başakşehir'den aldıkları Kahveci'ye Galatasaray Kulübü ve Marsilya Kulübü 4'er buçuk milyon euro bonservis bedeli verdiler. Biz kaça aldık? 11 milyon euroya.



Bir lira bugüne kadar bunlar için federasyona ödeme göstermediler. Bugüne kadar 1 lira göstermediler veya gösterdiler diyelim 1 milyon veya 1,5 öyle diyelim. Ama bu önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var.' şeklinde konuştu.