Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı kim olacak?

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcısının kim olacağı konusu kısa süre içerisinde netlik kazanacak. Sarı kırmızılılarda Selçuk İnan ve Necati Ateş mevcut takımda Terim'e yardımcı olan isimler. Terim bu isimlerin yanına tecrübeli bir futbol adamını getirmek istiyor.
Albert Riera'nın durumunun netleşmesini bekleyen Terim, İtalya'dan eski öğrencisi olan Angelo Di Livio ile görüştüğü belirtildi.
Savunmadan çıkışlar üzerine çalışmalar yapan ve bu noktada takıma faydası olacağını düşündüğü Di Livio'yu yardımcısı yapmak isteyen tecrübeli teknik adamın ilerleyen günlerde takımın teknik kadro planlamasıyla ilgili gerekli açıklamaları yapması bekleniyor.
Fiorentina'da birlikte çalıştığı Fatih Terim'e büyük saygı duyan 54 yaşındaki antrenör Di Livio, Haziran ayında yaptığı açıklamada Terim için övgü dolu sözler sarf etmişti.
- "Fiorentina'da Fatih Terim gibi biriyle çalıştığım için şanslıyım ve çok mutluyum. Olağanüstü bir şahsiyet, çok iyi bir teknik direktör ve fantastik bir kişilik. Ona gerçekten hayranım. Çok önemli kelimeler sarf ettiğimin farkındayım ama en ufak bir abartı yok. Gerçekten büyük bir adam"