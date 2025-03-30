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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı

14:5030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
IHA
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Galatasaray kupadaki derbi için hazırlıklara ara vermeden başladı.
Galatasaray kupadaki derbi için hazırlıklara ara vermeden başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.


Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.





#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe

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