Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı

15:2411/01/2026, Pazar
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.




#Galatasaray
#Fethiyespor
#Ziraat Türkiye Kupası
