Galatasaray'da Fethiyespor hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.