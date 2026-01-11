Can Armando Güner için flaş iddia: 'Hastayım' dedi ve gitti

Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando Güner için Borussia Mönchengladbach cephesi, kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını duyurdu.
Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Can Armando Güner’i geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirmişti.
Sarı-kırmızılıların genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması beklenirken, Borussia Mönchengladbach cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Alman ekibinin sportif direktörü Rouven Schöreder, Güner’in İstanbul’a gidişine şaşırdıklarını belirterek, “Güner’in İstanbul’a gitmesi bizi şaşırttı çünkü bize herhangi bir teklif ulaşmadı. Son iki gün bizi şaşırttı çünkü hiçbir şey almadık. Sadece basından duyuyoruz. Bizden bir şey isteyen varsa tüm telefon numaralarımız ve e-posta adreslerimiz sitemizde mevcut” ifadelerini kullandı.
Schöreder'in ayrıca, “O bir süperstar değil, sahip olduğumuz diğer birçok yetenek gibi yetenekli bir oyuncu” sözleri dikkati çekti.
Alman basınında yer alan iddiaya göre; Can Armando Güner, kulüpten hastalık için izin aldı bu sebeple idmanlara çıkmadı.
Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu, kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi. Futbola Schalke 04 altyapısında başlayan Güner, daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer oldu ve kanat pozisyonlarında görev yapıyor.