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Galatasaray'da Juan Mata'ya yer aranıyor

Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği ilk 11’i belirlemeye çalışıyor. Buruk, performansından etkilendiği Juan Mata’ya kadroda yer arıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasarayda Juan Mataya yer aranıyor
Juan Mata sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray, Süper Lig’de Adana Demirspor ile çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, bir yandan oyuncularını çalıştırırken, diğer yandan taktiksel anlamda hazırlık yapıyor. Adana deplasmanında sahaya süreceği ilk 11’i belirlemeye çalışan Buruk, Juan Mata’ya kadro içerisinde yer arıyor.

Okan Buruk'u etkiledi

İspanyol futbolcunun hem idmanlarda hem de İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performansla etkilenen Buruk, Mata’ya göre kadro planları yapmaya başladı. Orta sahanın her noktasında oynayabilen Mata, Oliveira ve Mertens’le forma mücadelesine girdi. Okan Buruk, Mata’yı Oliveira’nın yerine 8 ya da Mertens’in yerine 10 numara olarak düşünüyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca 3 oyuncunun aynı anda sahada olabileceği bir sistem üzerinde de çalışıyor. Bu durumda Mertens’i forvete geçirecek olan Buruk, Gomis’i yedek kulübesine çekecek. Henüz istenilen düzeyde olmayan İcardi ise Adana Demirspor mücadelesinde ilk 11’de düşünülmüyor.

  • Oyunu üstüne kuracak
  • Teknik direktör Okan Buruk, Mata’ya takımın beyni olarak görev vermeye hazırlanıyor. Takımın hücum organizasyonlarını İspanyol yıldızın yönetmesi bekleniyor. Serbest vuruşlarda da Mata’nın topun başına geçmesi muhtemel.

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