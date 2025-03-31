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Galatasaray'da keskin düşüş

Galatasaray'da keskin düşüş

Umut Yılmaz
04:0031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Diğer hafta düşmemek için mücadele eden Bodrum FK'yı ağırlayacak sarıkırmızılılar, daha sonra ise Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Diğer hafta düşmemek için mücadele eden Bodrum FK'yı ağırlayacak sarıkırmızılılar, daha sonra ise Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hızı düşmeye başlayan Galatasaray, puan kayıplarını arttırdı. Fenerbahçe ve Kasımpaşa beraberlikleri sonrası Beşiktaş’a yenilen sarıkırmızılı takım, son 5 maçta 7 puan bıraktı.

Süper Lig lideri Galatasaray, son dönemde düşüşe geçti. Son 5 maçın 3’ünde puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, 7 puanı hibe etti. Fenerbahçe ile evinde, Kasımpaşa ile deplasmanda berabere kalan Galatasaray, son olarak Beşiktaş’a Dolmabahçe’de yenildi. Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken yaşanan puan kayıpları sarıkırmızılı takımın elde ettiği avantajların erimesine yol açtı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkı azalmaya, şampiyonluk yarışı ise kızışmaya başladı.


RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Galatasaray, Süper Lig’in ilk devresinde çıktığı derbilerde rahat galibiyetler elde etmişti. Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisini 3-1, evindeki Beşiktaş derbisini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’u da iç sahada 4-3’le geçmişti. Ligin ikinci devresinde rüzgar tersine döndü. Fenerbahçe’yi bu kez konuk eden Galatasaray, golsüz eşitliği bozamadı. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 yenilen sarıkırmızılı takımn Trabzonspor deplasmanında ne yapacağı soru işareti oldu.


ZORLU MAÇLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in son döneminde kritik maçlara ve deplasmanlara çıkan Galatasaray’ı önün de halen zorlu rakipler bekliyor. Bu haftayı ‘bay’ geçecek olan sarı-kırmızılılar, daha sonra 3. sıradaki Samsunspor’a konuk olacak. Diğer hafta düşmemek için mücadele eden Bodrum FK'yı ağırlayacak sarıkırmızılılar, daha sonra ise Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.


#Galatasaray
#Beşiktaş
#düşüş

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