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Galatasaray'da Mustafa Cengiz unutulmadı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz unutulmadı

14:5428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
IHA
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Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübü'nün 37. başkanı olmuştu.
Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübü'nün 37. başkanı olmuştu.

Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 3. yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Vefatının 3. yıl dönümünde Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz için Ulus Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mustafa Cengiz dönemindeki yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Okan Böke, sarı-kırmızılı camiadan isimler ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı.



Sarper Cengiz: Galatasaray uğruna ömrünü verdi

Törende konuşan oğlu Sarper Cengiz, "Bana öğrettikleri, geçen 3 senede her zaman benim rehberim oldu. 3 kişilik çekirdek bir aileydik. 2015’te eşimle beraber 2 evladımız oldu. 7 kişilik bir aileyken, 2018 yılında babam aşkı uğruna kocaman bir aileye sahip olmak istedi. O, Galatasaray uğruna ömrünü verdi. Biz ondan razısıyız. Allah da ondan razı olsun. Yürüdüğü yolda onu yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Dursun Özbek: Hepimizin geçeceği yol bu

Anma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Onu anmak için ailesi ve sevenleri burada toplandık. Galatasaray’a hizmet etmek aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray’a hizmet eder. Mustafa Başkan da öyle birisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray’a ettiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepimizin geçeceği yol bu. Ahirete intikal ettikten sonra bu şekilde anılmak da güzel bir şey. Galatasaray ailesi olarak kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.





#Galatasaray
#Mustafa Cengiz
#Dursun Özbek

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