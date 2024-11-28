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Galatasaray Hollanda'da liderlik peşinde

Galatasaray Hollanda'da liderlik peşinde

Umut Yılmaz
09:2528/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaraylı futbolcuların Tottenham maçındaki gol sevinci.
Galatasaraylı futbolcuların Tottenham maçındaki gol sevinci.

İki kulvarda birden yoluna namağlup devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün AZ Alkmaar'a konuk olacak. 10 puan ve averajla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek Hollanda'dan liderlik koltuğunda dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, 5. haftaya 10 puanla averajla 3. sırada girdi. AZ Alkmaar ise 6 puanla 17. sırada bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi, organizasyonda 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.




Galatasaray'da 4 eksik var

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve İsmail Jakobs, yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle bugün AZ Alkmaar karşısında oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için maç kadrosunda olmayacak.


Aslan son 14 maçta yenilmedi

Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 14 resmi maçta da mağlubiyet görmedi. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi ve 10 Süper Lig maçı oynadı. Galatasaray, söz konusu müsabakaların 2'sinde berabere kaldı ve 12'sini kazandı.



Buruk rekor geliştirecek

2009'dan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör olan Okan Buruk, bu rekorunu geliştirmeye çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı, son olarakTottenham'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 9. galibiyetini aldı. Buruk, bugün AZ Alkmaar karşısında da kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyet sayısını 10'a çıkarmayı amaçlayacak.


Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçındaki muhtemel 11'i:

Muslera, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Osimhen.







#Avrupa Ligi
#Galatasaray
#AZ Alkmaar

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