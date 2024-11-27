Okan Buruk'tan AZ Alkmaar tespiti: 'Fenerbahçe maçından farklı olacak'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın saat 20.45'te AZ Alkmaar'a konuk olacak.





Basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.





Okan Buruk şöyle konuştu:

'Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz'

"Zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı izlemiştik. Özellikle kadro değişikliğini biliyoruz. Çok fazla sakat oyuncuları vardı. Bize daha hazır bir kadroyla çıkacaklar. Üst üste kazanmama serileri vardı ama son maçta kazandılar. İyi bir takıma ve teknik adama karşı maça çıkacağız. Burada kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

'İkisi de önemli oyuncu'

"Dries Mertens'in 3'üncü senesi. Her sene daha da gençleşiyor. Takıma saha içi ve dışı katkısı çok önemli. Hakim Ziyech de geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Sakatlıkları oldu ama o da oynamak için elinden geleni yapıyor. İkisi de önemli oyuncu. Onları seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz. Takım için önemli rolleri var"





'Ziyech forma için sürekli çalışıyor'

"Hakim Ziyech için bir oynama sayımız var. Oynama sayısını doldurursa bir sene daha devam ediyor. Geçen sene şampiyonlukta önemli rol oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Forma için sürekli çalışıyor. O iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez."

'Yunus'u önde etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz'

"Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı farklı yerlerde oynatabiliyoruz. Sallai de öyle bir oyuncu. Yarın için bu oyuncularla ilgili düşüncelerimiz var. Yunus, milli takımda önde önemli işler yaptı. Oyun içi bazen sistemi değiştirebiliyoruz. Yunus'u önde etkili bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz"



















