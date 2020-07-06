SÜPER LİG

Galatasaray'da Onyekuru'nun yerine Bruma geliyor: Bruma hangi takımda oynuyor? Bruma kaç yaşında?

Galatasaray Henry Onyekuru'nun yerine alacağı ismi buldu

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile yolların ayrılmasının ve zirve yarışından uzak kalınmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun takımını kurmak için transfer listesindeki isimlerle temasa geçen sarı kırmızılı yönetim Onyekuru'nun yerine sürpriz bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu bölgeye eski oyuncusu Bruma'yı dahil etmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'da Onyekuru ve Fatih Terim önceki günlerde vedalaşmış ve çekilen bu fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.

Galatasaray'da Onyekuru ve Fatih Terim önceki günlerde vedalaşmış ve çekilen bu fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yerine PSV'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma'nın adı geçiyor. Sarı kırmızılılar Hollanda'da mutsuz bir süreç geçiren yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini kulübüne bildirdi.

Portekiz basınına yansıya haberlerde de Galatasaray'ın Bruma'yı tekrar kadrosuna katmak istediği belirtildi. PSV'de istediği şansları elde edemeyen oyuncunun tekrar Fatih Terim'le bir araya gelmek istediği ve sarı kırmızılılardaki ilk dönemi gibi etkili bir oyun ortaya koymayı hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bruma transferiyle ilgili görüşmeleri tamamlayacağı ve transferin sonuçlanacağı aktarılıyor.

Bruma kimdir: Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve sözleşmesi ne zaman bitiyor?

  • Bruma, 25 yaşında Portekizli futbolcudur. Yıldız kanat oyuncusu Hollanda Ligi takımlarından PSV'de forma giyiyor. Bruma, Galatasaray kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 15 gol atmış 21 de asist yapma başarısı göstermişti. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, PSV'de çıktığı 31 maçta ise 5 gol attı 4 de asist yaptı.

Bruma, Alman ekibi Leipzig'ten sonra Hollanda ligi takımlarından PSV'ye transfer olmuştu.
Bruma, Alman ekibi Leipzig'ten sonra Hollanda ligi takımlarından PSV'ye transfer olmuştu.
Reuters

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.