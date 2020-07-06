Galatasaray Henry Onyekuru'nun yerine alacağı ismi buldu

Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun yerine PSV'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma'nın adı geçiyor. Sarı kırmızılılar Hollanda'da mutsuz bir süreç geçiren yıldız futbolcuyu kiralamak istediğini kulübüne bildirdi.

Portekiz basınına yansıya haberlerde de Galatasaray'ın Bruma'yı tekrar kadrosuna katmak istediği belirtildi. PSV'de istediği şansları elde edemeyen oyuncunun tekrar Fatih Terim'le bir araya gelmek istediği ve sarı kırmızılılardaki ilk dönemi gibi etkili bir oyun ortaya koymayı hedeflediği belirtiliyor.

Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Bruma transferiyle ilgili görüşmeleri tamamlayacağı ve transferin sonuçlanacağı aktarılıyor.

Derbide Bruma orta sahaya yakın bir noktada topu aldı, müthiş hızıyla ceza sahasına süzüldü ve slalomunu şık bir plaseyle tamamladı. Bu golle #Galatasaray, #Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. ⚡⚽ #derbi #nostalji pic.twitter.com/R1sP0qpB8W — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 27, 2018

Bruma kimdir: Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve sözleşmesi ne zaman bitiyor?