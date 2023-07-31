Galatasaray'dan 3 yıllık sponsorluk anlaşması

Galatasaray ile Azerbaycan enerji şirketi SOCAR arasında 2023-24 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.





Basın toplantısına SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve oyunculardan Lucas Torreria, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu da katıldı.





Galatasaray, 3 yıl boyunca Avrupa'daki maçlarda göğüs sponsoru olarak SOCAR'ı kullanacak.





SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov: Galatasaray'ın Avrupa'da başarıdan başarıya koşacağına eminiz.





Sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Dün yaptığımız imza töreni ve antrenmanda stadımızı şölen yerine çeviren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği bizim için en önemlisi"





"SOCAR, hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya devi bir markası. Avrupa'da yeni başarılara giderken SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli"





"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Anlaşmamız Türk sporuna hayırlı olsun"





"Bu işbirliği rahmetli Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında olması çok değerli. Önümüzdeki dönemde bir anma için Karabağ'da bir maç ya da Türki cumhuriyetlerin katılacağı bir organizasyon planladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Anlaşmamız hayırlı olsun. Avrupa'da başarılarımız daim olsun"





"Tek millet olmanın getirdiği sorumlulukla bu iş birliklerinin devam etmesini umuyorum. Karabağ konusu iki devlet için de önemli bir konu ve Galatasaray da bu konuda gerekli duruşu sergilemeye devam edecek"





"Bakü'de 65 bin kişilik stadyum dolduruldu. Azerbaycan'da Galatasaray sevgisi inanılmaz"





"Sponsorlarımızın futbolcu transferlerinde bize verdikleri destek çok önemli. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Galatasaraylı olan ve olmasa da Galatasaray'ın başarısında katkı sağlamayı düşünen kurumlar bize gelip yardım etmek istiyorlar"





"SOCAR ile yaptığımız anlaşmada başlangıç noktasındayız. Biz Azerbaycan ve SOCAR ile olan işbirliğimizi süreli olarak görmüyoruz"





İmza törenindeki taraftar sevgisi üzerine;

"Dün stadyumda hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için arkadaşlarımla beraber hareket ediyoruz"





"Süper Kupa'nın Bakü'de oynanması çok iyi olur. Oradaki ilgi ve alaka Türkiye'den farklı değil."





Basın toplantısında konuşan futbolcuların açıklamaları:

Kerem Aktürkoğlu: Kurucumuz Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'da başarılar kazanmak ve Türk olmayan takımları yenmek için çıktığımız bu yolda SOCAR'a teşekkür ederiz. Umarım Avrupa'da başarılara gideceğimiz bir yıl olur.





Yunus Akgün: SOCAR'a desteği için teşekkür ediyoruz. İki taraf için de hayırlısı olur inşallah.





Lucas Torreira: Burada SOCAR'ın sponsorluğu değerli. Avrupa'da destekçimiz olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz.







