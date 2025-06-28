Galatasaray'dan 5. yıldız açıklaması! Gelecek sezon...

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır" denildi.