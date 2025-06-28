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Galatasaray'dan 5. yıldız açıklaması! Gelecek sezon...

Galatasaray'dan 5. yıldız açıklaması! Gelecek sezon...

16:5428/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
IHA
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Galatasaray geçtiğimiz günlerde yeni sezon formalarını tanıtmıştı.
Galatasaray geçtiğimiz günlerde yeni sezon formalarını tanıtmıştı.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, son yıldızın konumunun bu sezon üstte gelecek sezon ise yan yana olacağını duyurdu.

Galatasaray, futbol takımı formalarındaki logoda 2025-2026 sezonu boyunca beş yıldızdan birinin üstte olacak şekilde kullanılacağını açıkladı.


Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımımızın formalarındaki beş yıldız, 2025-2026 sezonu boyunca bir yıldız üstte olacak şekilde kullanılacaktır. Forma logomuzdaki yıldızların 2026-2027 futbol sezonunda yan yana olacak şekilde kullanılması planlanmıştır" denildi.

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